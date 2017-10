Trigon Property üldkoosolek kinnitas nõukogu liikmeks Torfinn Losviku

Trigon Property aktsionäride üldkoosolek otsustas 2,7 miljoni hääle ehk 100 protsendi pootlhäältega valida viieks aastaks uueks nõukogu liikmeks Torfinn Losvik, teatas ettevõte börsile.

Torfinn Losvik on Norra kodanik, kes on Eesti ärimaastikul tegutsev juba alates 1998. aastast. Torfinnil on juhtimiskogemus tootmisega seotud ettevõtetes, olles tegevusjuht Marat ASis ning Finnwear OY-is ja nõukogu esimehena Particia Group OYis.

Lisaks on Losvikil ligikaudu 10-aastane investeerimispangaduse kogemus, töötades Smith Barneys, mis on praegu osa Citigroupist, Bankers Trustis, mis on nüüdseks osa Deutsche Bankist ning Lazardis. Torfinn Losvik ei oma AS Trigon Property Development aktsiaid, kuid tema ainuomanduses olev ettevõte Stetind OÜ omab 46,99 protsenti Trigon Wood OÜst, millele kuulub 59,62 protsenti AS Trigon Property Development aktsiatest.

Trigon Property Development on Nasdaq Balti börside lisanimekirjas noteeritud ettevõte, mis tekkis 2007. aastal ASi Viisnurk jagunemise tulemusel. Ettevõte tegeleb Pärnus asuva kinnistu arendamisega, kuhu soovib rajada logistika, laomajanduse ja kergetööstuse tarbeks kommertskinnisvara.