Putin tahab Stalini hiigelprojektile eluvaimu sisse puhuda

Pea 70 aastakümmet pärast seda, kui Jossif Stalin hakkas ehitama tunnelit Sahhalini saarteni Jaapanist põhjas, on Putin otsustanud projektile uuesti eluvaimu sisse puhud.

Ehitus läheb hinnanguliselt maksma 286 miljardit rubla või 4,2 miljardit eurot. Leping silla ehitamiseks maavarade poolest rikkasse Sahhalini läheb Rotenbergi ettevõttele Stroygazmontazh, vahendab Bloomberg.

Hiigelprojektid on ühes Putini majanduspoliitika tunnusjooteks. Kriitikute hinnangul on taolised ettevõtmised liiga kallid ja mitte just liialt elujõulised. President püüab aga hajutada ebameeldivusi, mis pika majanduslangusega kaasa käivad. Septembris Vladivostokis peetud kõnes rõhutas Putin, et silla ehitus on üks olulistest uutest transpordiühendustest piirkonnas.

«Tegemist on pigem geopoliitilise projektiga-sooviga tuua Sahhalin lähemale,» rääkis Moskva Gaidari instituudi uurija Stepan Zemtsov. «Eesmärk ei olegi investeeringuid tagasi teenida.»