IMF soovitab rikkaid rohkem maksustada

Tänu astmelisele maksusüsteemile, kus sissetuleku suurenedes maksukoormus kasvab, saavad arenenud riigid ebavõrdsust vähendada, ohverdamata samal ajal majanduskasvu nagu tihti arvatakse, selgub IMFi uuringust. Lisaks soovitas valuutafond maksustada rohkem varasid ja ettevõtete kasumeid.

Analüüsist selgub, et viimase kolme aastakümne jooksul on arenenud riigid, eeskätt USA, vähendanud kõrgepalgaliste tulumaksumäära ja liikunud eemale progresiivsest maksusüsteemist. Nii on rikkurite tulumaksukoormus langenud 62 protsendilt 35 protsendile. Lisaks oskavad kõrgepalgalised inimesed makse rohkem optimeerida või nende tasumisest kõrvale hoida, mis vähendab nende koormust veelgi.

Kuigi IMF möönab, et turumajanduslikes ühiskondades on teatud käärid rikaste ja vaesemate inimeste vahel paratamatud, tekitab ülemäärane ebavõrdsus sotsiaalseid pingeid ja loob hea pinnase äärmuslike poliitiliste liikumiste tekkeks. Lisaks hakkab liiga suur ebavõrdsus pikas plaanis vähendama majanduskasvu, vahendab Bloomberg.

IMFi värske raport tõukub viimasel ajal maailmas toimunud protsessidesst, kus arenenud riikides on tekkinud tugev vastuseis tehnoloogiale, töökohtade kadumisele ja globaliseerumisele. Nii Suurbritannia, Prantsusmaa, aga ka mitmete teiste lääneriikide valijad on üha enam pettunud piirideta maailmas ja vabas kaubavahetuses, mis kipub soosima rikkamaid ja suurendab seeläbi ebavõrdsust.