Bulgaarlaste rendilennuki rike lõi Nordica graafiku segamini

Postimehele kirjutas murelik klient, et lend Tallinnast Horvaatia linna Split pidi väljuma 7.10, aga see tühistati ja edasist infot lubati alles 12 ajal anda. «Huvitav, kas Nordica juhid on juba ärganud, meie pere äratus oli 4.45. Inimesed Tallinna lennujaamas ootavad ja ei tea, kas lennuk üldse väljub,» kirjutas ta.

Teine lendude ärajäämise tõttu kannatanud klient kirjutas: «Täna jäi ära mitu Nordica lendu, Nordica klienditeenindus ei suuda probleemile lahendust leida.»

Nordica pressiesindaja Toomas Uibo vastas, et tõepoolest on mitmed lennud ära jäänud, kuna lennuk, mis reisijaid Oslosse ja Spliti pidi viima, on praegu Amsterdami lennujaamas rivist väljas ja vajab remonti.

See lennuk on 146-kohaline Boeing, mida Nordica rendib praegu tihedal eesistumise perioodil Bulgaaria lennukompaniilt Bul Air. «Terve eilne õhtu anti lootust, et ehk saab korda, aga kahjuks pole probleem veel lahenenud,» selgitas Uibo.

Lisaks pöördus toimetuse poole inimene, kes pidi lendama hommikul Varssavisse, aga see lend jäi samuti ära. Tema sõnul vaevasid Nordica lennukit tehnilised probleemid, mistõttu lennuk pukseeriti ja viidi väljalennu asemel remonti.

Lennuki pukseerimine Tallinna Lennujaamas. / Erakogu

Toomas Uibo vastas sellele, et Varssavi lend ei jäänud ära mitte lennuki tehnilise rikke tõttu, vaid seetõttu, et pardameeskonnal ja pilootidel oli lennuaeg täis saanud. Taaskord on põhjuseks bulgaarlaste Boeing, mis on Nordica graafiku sassi löönud ja sunnib neid liinidel vangerdusi tegema.

Nordica enda lennukipark koosneb peamiselt 90 kohalistest Bombardieridest. «Kui sul on ikkagi suur 150 kohaline lennuk katki, aga 120 piletit müüdud, siis on seda 90 kohaliste lennukitega väga raske asendada. Praegu me siiski kombineerime nii, et kõik saaks korda,» rääkis Uibo.

Uibo sõnul tegelevad nad praegu aga probleemi lahendamisega ja otsivad võimalusi, kuidas inimesed koju tagasi tuua. «Kõigega tegeleme järgemööda ja kõik probleemid saavad lahendatud ja inimesed koju,» lubas Uibo.

Ta soovitas inimestel pöörduda näiteks Spliti lennujaama teenindusosakonna poole, helistada oma reisikorraldajale või Nordica teeninduskeskuse poole, kes hätta jäänud reisijaid aitavad.