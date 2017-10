Tallinna hotell pälvis ülemaailmse luksushotellide auhinna

Ülemaailmse luksushotellide auhinnaga World Luxury Hotel Award avaldatakse tunnustust hotellide ja spaade teenuste kõrgele kvaliteedile. Nimekirja kuuluvad hotellid kuuluvad hotellide täielikku tippu, edastas Sokos Hotels. Estoria interjöör on inspireeritud Eesti disaini- ja kultuurisaavutustest ning sisekujunduses on kasutanud rohkelt kaasaegsete Eesti disainerite loomingut. Iga Estoria hotelli tuba jutustab ühe Eestiga seotud köitva eduloo.

«Estoria hotelli eesmärk on külastajatele laiemalt tutvustada kogu Eestit,» ütles Solo Sokos Hotel Estoria tegevdirektor Klaus Ek pressiteate vahendusel. «Kas teadsite, et maailma esimene kosmosetoit on toodetud Eestis? Või, et maailma suurim paekivist hoone asub Tallinnas? Või, et armastatud Estonia teatri laval peeti 1922. aastal tõstmise MM-võistlusi. Meie soov on, et pärast hotellis ööbimist oleks iga meie külaline ühe üllatusliku kogemuse võrra rikkam ning valmis koju jõudes jutustama Eesti kohta vähemalt ühe paeluva loo.»

Estoria igal korrusel on oma lounge ehk elutuba ning Eesti kirjanike loominguga raamatukogu. Hommikusöögil pakutakse Eestiga seostuvaid toite.