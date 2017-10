Eesti suurettevõtjad räägivad, mida nad peaministrina teeksid

Laevafirma Tallink üks omanik ja suurettevõtja Ain Hanschmidt ütles, et tema ehitaks peaministrina Helsingisse eestikeelse kooli, sest Helsingi piirkonnas töötab üle 50 000 eestlase – see näitab, et riik hoolib neist ja püüab neid paremini siduda Eestiga, kirjutab Äripäev.

Ettevõtja ja kirjanik Armin Kõomägi ei töötaks peaministrina päevas rohkem kui 8 tundi ja ühtki minutit nädalavahetusest ta tööle ei kulutaks – ametist peab saama igal õhtul ja igal nädalavahetusel välja tulla, mängida lastega, õrnutseda abikaasaga, suhelda sõpradega, minna üksinda metsa, leidis ta.

Kütusefirma Olerex ühe omaniku Antti Moppeli sõnul peaks riigi majanduspoliitika ujuma vastuvoolu, nii et heal ajal, nagu praegu, kogutaks reserve, mida halval ajal tuleb kulutada majanduslanguse pehmendamiseks.

Pakirobotitootja Cleveroni asutaja ja juhatuse esimees Arno Kütt töötaks peaministrina välja e-Eesti järgmise põlvkonna plaani ja alustaks selle elluviimist, kuna meie praegune e-tiiger on vanaks ja viletsaks jäänud.

