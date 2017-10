Amazon trügib spordirõivaste turule

Amazonile hakkaks spordiriideid tootma maailma suurimad tegijad, Taiwani rõivatootjad Makalot Industrial ja Eclat Textile, kellest viimane õmbleb praegu riideid ka näiteks Nike’ile, kirjutab Bloomberg.

Kuigi läbirääkimised veel käivad ja ühtegi lepingud sõlmitud ei ole, on Taiwani ettevõtted Amazonile esimesed prooviriided juba tarninud, kinnitasid väljaandele lähedalseisvad allikad.

Tegelikult Amazon on juba praegu rõivaäris, pakkudes peamiselt pintsakuid, jakke ja muid kontorirõivaid. Spordirõivad oleks veebigigandi jaoks siiski täiesti uus ettevõtmine.

Spordiriiete äri konkurents on juba praegu ääretult tihe ja marginaale vähendavad pidevad allahindluskampaaniad. Seega on Amazoni vallutus halb uudis praegustele turutegijatele nagu näiteks Nike, kelle müük on langenud.

Hiljuti ostis Amazon üles USA toidupoodide keti Whole Foods Market. Pidev ülesostmine ja jõuline laienemine on mitmele investorile andnud põhjuse muretsemiseks, et ettevõte on muutunud liiga suureks.