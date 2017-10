Tõniste: digimajanduse maksustamine vajab globaalset lahendust

«G20 kohtumine kinnitas, et digimajanduse maksustamine on teema, mida ei arutata ainuüksi EL-i liikmesriigid, vaid lahendust otsitakse globaalsel tasandil. See toetab igati Eesti ambitsiooni liikuda teemaga oma eesistumisperioodil jõudsalt edasi,» ütles Washingtonis viibinud Tõniste rahandusministeeriumi pressiteate vahendusel.

Kohtumisel arutati digimajanduse maksustamist ülemaailmses kontekstis. Näiteks tehakse koostööd OECD maksubaasi kahanemise ja kasumi ümberpaigutamise (BEPS) raamistikus, kuhu kuulub hetkeseisuga 102 riiki või jurisdiktsiooni ning kuhu kutsutakse teisigi riike üles ühinema eesmärgiga muuta maksualast infovahetust läbipaistvamaks.

Teine teema, millel G20 kohtumisel peatuti, oli finantssektori regulatsioonide seis ning finantssektori stabiilsuse tagamine. G20 eesistujariigi Saksamaa algatusel on süvendatud koostööd Aafrika riikidega, luues võimalusi investeeringute edendamisel. Tõniste märkis, et EL panustab sellesse välisinvesteeringute plaani kaudu, millega loodetakse järgnevatel aastatel kaasata avaliku ja erasektori investeeringuid kokku 44 miljardi euro ulatuses.

Washingtonis neljapäeval ja reedel toimunud G20 rahandusministrite ja keskpanga presidentide kohtumisel esindas Euroopa Liitu seoses eesistumisega Eesti rahandusminister. Kohtumisel arutati globaalset majandusolukorda, mis on viimastel aastatel paranenud, kuid vajab jätkusuutlikul tasemel hoidmiseks struktuurseid reforme ning ülemaailmseid maksureegleid. Samuti tutvustas G20 järgmine eesistujariik Argentiina kohtumisel oma tööplaani.

Tõniste esindas Euroopa Liitu koos Euroopa Keskpanga juhi Mario Draghi ja Euroopa Komisjoni voliniku Pierre Moscoviciga. Tõniste osales lisaks kahepoolsetel kohtumistel IMF-i Euroopa osakonna direktori Poul Thomseni ning IMF-i ja Maailmapanga Põhja-Balti valijaskondade direktoritega.