Sajad Tesla töötajad said sule sappa

Erinevate allikate andmetel võis elektriautotootja lahti lasta 400-700 töötajat, kelle hulgas oli nii insenere, osakonnajuhte kui ka tehasetöölisi, kirjutab Bloomberg.

Tesla esindaja ütles väljaandele, et tegemist on loomuliku protsessiga. «Kui ettevõttes töötab üle 33 000 inimese, siis arenguvestlused lõpevadki vahel töötajate lahkumisega,» selgitas ta.

Tema sõnul Tesla siiski kasvab ja kavatseb lähiajal üle maailma uusi töötajaid värvata. Praegu pakub ettevõte oma kodulehel näiteks 2000 töökohta.

Sel nädalal kirjutasid lehed, kuidas Tesla on uue elektriauto, Model 3 tootmisega graafikust maas. Ettevõte ehitas kolmandas kvartalis plaanitust 83 protsenti vähem Model 3 sedaane. Lubatud 1500 sõiduki asemel ehitati ainult 260 mudelit. See tähendab, et keskmiselt ehitati kolm autot päevas.

Tesla põletas teises kvartalis üle miljardi dollari ning praegu on ettevõttel ees ootamas kusagil 20 miljardi jagu finantskohustusi. Sellest hoolimata loetakse Tesla väärtuseks kusagil 60 miljardit dollarit, sest lihtsalt niivõrd paljud inimesed usuvad, et Tesla valitseb tuleviku autoturge.