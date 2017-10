Mida on minister Ossinovskil õppida värskelt majandusnobelistilt?

Alustades õpinguid majandusteaduskonnas, on üks esimestest alustõdedest, millest vastne üliõpilane kuuleb, kontseptsioon homo oeconomicus’est – ratsionaalsest inimesest, kes piiratud ressursside keskkonnas soovib maksimeerida oma heaolu. See ideaalinimene on külma peaga võimeline hindama kulusid, tulusid ja oodatavat kasu ning langetab alati enda jaoks parima valiku. Seejuures ei mõjuta tema otsuseid emotsioonid, majanduslikult ebaolulised faktorid jms. Käitumusliku majandusteaduse koolkond, mille üks eestkõneleja Thaler on, väidab pea vastupidist – inimesed ei käitu alati ratsionaalselt ja langetavad sageli otsuseid, mis ei ole nende jaoks majanduslikus mõttes üldsegi mõistlikud.

Kui klassikaline majandusteadus tugineb ennekõike loogikal ja matemaatikal, siis käitumisökonoomika kaasab palju psühholoogia valdkonnast tuttavat. Seejuures on uurimisvaldkond lai nii mikro- kui makrotasandil – miks eelistame kallist mineraalvett kraaniveele või miks ei säästa inimesed piisavalt raha vanaduspõlveks.

Kuigi klassikalised majandusteadlased kipuvad nõustuma väitega, et inimesed ei käitu alati majanduslikult kõige ratsionaalsemal viisil, usuvad nad ometi, et suures plaanis suudavad sellise lihtsustuse tegevad mudelid ühiskonnas toimuvaid protsesse kirjeldada. Praktiline elu kipub aga tooma näiteid, kus ka suured inimhulgad teevad täiesti ebamõistlike valikuid – võtame kasvõi näiteks Brexit’i. Käitumisökonoomika proovib just sellist näilist irratsionaalsust arusaadavaks muuta.

Kindlasti ei ole Thaler esimene käitumusliku majandusteaduse eestkõneleja, kes on sellelaadse tunnustuse pälvinud. Küll on aga tema tugevuseks peetud seda, et ta on suutnud käitumisökonoomika ideid ka ellu viia. Just tema ideedest innustatuna on nii Suurbritannias kui USAs loodud valitsuse juurde spetsiaalsed töörühmad, kes Thaler’i ettepanekutest lähtudes, on püüdnud ühiskonnas käitumuslikke muutusi esile kutsuda.

Inspiratsioon minister Jevgeni Ossinovskile

Thaler’i ehk kõige enam tuntust kogunud raamatuks on 2008. aastal ilmunud «Nudge», mida eesti keelde panduna ehk «müksamise» või «nügimisena» võiks tõlkida. Koostöös õigusteadlase Cass Sunsteiniga kirjutatud raamatus kirjeldab Thaler, kuidas kasutades käitumisökonoomika põhimõtteid, on võimalik lahendada igapäevaseid ühiskonnaelu probleeme. «Nügimise» keskne idee on muuta mõistlike otsuste langetamine inimeste jaoks võimalikult lihtsaks. Kui mõistlik käitumisviis on inimese jaoks ka kõige lihtsam otsus, siis langetab sellise valiku valdav enamus.

Raamatu sissejuhatav lugu võiks olla inspiratsiooniks minister Ossinovskile. Nimelt ei ole kooliõpilaste ebatervislikud toitumisharjumused probleemiks ainult Eestis vaid ka mujal maailmas. Küll ei pea nende parandamiseks minema tingimata saiakeste ära keelamise rada.

Thaler toob raamatu sissejuhatuses lihtsa näite USA linnast, kus koolide toitlustuse eest vastutav ametnik lasi supermarketite eeskujul paigutada koolisööklates toidud letil eri positsioonidele, et näha, kuidas see mõjutab nende tarbimist. Muutus oli üllatavalt suur ja õpilaste toitumisharjumused muutusid selgelt esile tõstetud toodete kasuks. Seega võib otsese keelamise asemel piisata sellest, kui letil vaatab esimese asjana saiakese asemel vastu õunakorv ja limonaadipudeli asemel piimaklaas.

Kuidas päästa pensionisüsteem?

Soov muuta mõistlikud otsused lihtsaks, innustas ka Suurbritannia valitsus, kes kutsus 2010. aastal kokku nö «nügijate» nõukogu, peenema nimega Behavioral Insight Team. Töörühma ülesanne oli välja töötada poliitikameetmed, mis aitaksid ühiskondlikult olulistes küsimustes langetada kodanikel paremaid valikuid. Nõukogu töö ühe parima näitena sündis oluline pensionisüsteemi muudatus, millega kohustati tööandjaid suunama teatud summa töötaja palgast vaikimisi pensionikontole.