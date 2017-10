Eesti kalurid panid seljad kokku ja lähevad globaalset turgu püüdma

Kuna Läänemerest saab peamiselt alamõõdulist räime, millest enamik inimese toidulauale ei jõua, otsustasid kõik Eesti kalandusühistud kogu traalisektoris seljad kokku panna ja toiduks sobimatu kala väärindamiseks oma tehase rajada, kirjutab ERRi uudisteportaal.

Paldiskisse rajatava tehase aastane võimsus on 30 000 tonni ja selle turg on globaalne. Eesti Kalapüügiühistu tegevdirektor Mart Undrest ütleb, et tehasele sobivat kohta otsiti umbes aasta aega, enne kui Paldiski juurde jäädi.

«Seal on määravaks väga paljud asjaolud: need on püügirajoonid, süvasadama olemasolu, logistika, tööjõud ja kõik need asjad kokku, pluss kohad, kus reaalselt on võimalik selliseid tehaseid ehitada. Nendest variantidest, mis lõpuks lauale jäid, oli Paldiski kõige parem,» ütleb Undrest.

Tänavu märtsis löödi kopp viimaks Paldiskis maasse ning nüüdseks on tehasehoone juba püsti. Oktoobri lõpus jõuavad kohale tehaseseadmed, nii et järgmise aasta märtsis saab tootmisega alustada. Täisvõimsusel hakkab tehas tööle järgmisest sügisest.