Amazon valmistub juba pühade eelseks hullumajaks

Värske uuringu kohaselt on tarbijate kindlustunne kasvanud, mis tähendab, et eelseisvate pühade ajal kulutatakse kingitustele veelgi enam kui varem. Amazoni teatel asub lisatööjõud tegutsema ettevõtte rohkem kui 75 tellimuste täitmise keskusesse, et aidata kingituste laviini pakkida ja teele saata.

USA jaekaubandusliidu hinnangul kulutavad ameeriklased tänavu pühadeostlemiseks 679-682 miljardit dollarit, mida on neli protsenti rohkem kui mullu. Prognoos sisaldab ka online`is tehtud oste, mis kasvavad 10-15 protsenti.