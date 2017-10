Prisma toob oma lettidele Briti kaubandushiiu tooted

Täpsemaid detaile koostöö osas Tescoga lubab Prisma ajakirjanikele tutvustada järgmise nädala teisipäeval, kui Soome jaekett räägib ka oma teistest Eestiga seotud tulevikuplaanidest järgmise viie aasta jooksul.

Suurbritannia jaekett Tesco on suuruse poolest kolmandal kohal maailmas. Ettevõtte viimase aasta käive on 55,917 miljardit naela ning puhas kasum 54 miljonit naela. Ettevõttel on selle aasta andmetel 6553 poodi üle maailma ja üle 476 000 töötaja.

Kuigi algselt oli Tesco toidupood, kuuluvad ettevõtte tootevalikusse ka raamatud, riided, elektroonika, mööbel, mänguasjad, autokütus ja tarkvara. Ettevõtte pakub ka finants-, telekommunikatsiooni- ja internetiteenuseid.

Viimastel nädalatel on Prisma saanud Eestis teravalt kriitikat nii oma tööjõupoliitika osas kui ka on kurdetud tühjana haigutavate lettide üle erinevatest Prisma kauplustes.