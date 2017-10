Milrem läheb soomlaste kätte

«Milremi töökohad ja tegevused jäävad Eestisse,» kinnitas Patria juhatuse liige Jukka Holkeri täna Tallinnas toimunud pressikonverentsil. Selle sammuga vahetab kogu Eesti kaitseväe soomukite elutsükli haldus omanikku. Holkeri sõnul ei ole nende eesmärgiks Eesti suurt kasu teenima hakata, vaid ennekõike investeerida Milremisse, mida juhib Eesti juhtkond ja millest saab kasu Eesti rahvas.

Patria sõlmis Mootor Grupiga lepingu, millega omandab 60 protsenti Eesti suurima kaitseväetehnika hooldust teostava ettevõtte Milrem LCM OÜ aktsiatest. Ülejäänud 40 protsenti aktsiatest kuulub Eesti ettevõttele Sinrob OÜ, mis kuulub Milremi tänasele juhatuse esimehele Kuldar Väärsile.

Milrem LCM OÜ on kolm kuud tagasi loodud transpordiettevõtjale Hugo Osulale kuuluva Mootor Grupi tütarettevõte, mille põhitegevusala on mootorsõidukite hooldus ja remont. Käesoleva aasta kolmanda kvartali käive oli ettevõttel 230 000 eurot. Selle jaoks töötas 23 inimest.

«Milrem on arendanud oma teenuseid olemaks Eesti Kaitseväele kindlaks ja usaldusväärseks partneriks. Patria märkimisväärne kogemus ja oskusteave aitavad meil jätkuvalt kasvada ja laiendada oma teenuste ulatust,» märkis Milrem LCM OÜ juhatuse esimees ja kaasomanik Kuldar Väärsi.

Lepingu allkirjastamine. Foto: ettevõte foto

Milremi omandamine on osa Patria uuest strateegiast, mille üheks põhiliseks kasvualaks on elutsükli tugiteenuste pakkumine koostöös kaitsejõududega, eriti Põhja-Euroopas. «Loodame jätkata Eesti Kaitseväega tihedat koostööd ning panna aluse partnerlusele ka uutes valdkondades, milles omame juba häid kogemusi Soomest ja mujalt,» rääkis Patria rahvusvaheliste tugikoostööde president Lassi Matikainen.

Patria on tunnustatud kaitse-, julgeoleku- ja lennundusvaldkonna elutsüklitoe teenuseid ja tehnoloogialahendusi pakkuv ettevõte. Lisaks Soomele on ettevõttel üksused Rootsis, Norras, Eestis, Poolas, Araabia Ühendemiraatides, Ameerika Ühendriikides ja Lõuna-Aafrikas. Patrias töötab 2800 inimest. Ettevõte kuulub Soome riigile (50,1-protsendiline osalus) ja Norra Kongsberg Defence and Aerospace AS-ile (49,9-protsendiline osalus).

Eestil ja Soomel on pikaajalised koostöötraditsioonid. Käesoleva partnerluse läbi müüs Soome juba 2004. aastal Eesti Kaitseväele 60 Patria XA soomukit. Nii Patrial kui Milremil on XA sõidukipargi ülalpidamisel kanda oluline roll.