Väikeõlletootjad ei näe ministeeriumi lubatud aktsiisivõitu

Kui juulis tõusis õlleaktsiis suurtootjatele 70 protsenti, siis väiketootjate õlleaktsiis tõusis soodusmäära tõttu 35 protsenti, vahendab ERRi uudisteportaal.

Eesti suurima väikepruulikoja Põhjala tegevjuhi Enn Pareli sõnul suurem osa väiketootjad pärast akstiistõusu oma toodete hindu ei tõstnud. «Müüki see väga oluliselt mõjutanud ei ole, kuna väikeste õlletootjate õlled on olnud ajalooliselt kallimad ja need ei ole need tooted, mille järele võibolla noore käsi esimesena sirutaks kui ta alles alkoholiga tutvust teeb,» rääkis ta.

Rahandusministeeriumi fiskaalpoliitika juht Sven Kirsipuu ütles, et kuna ka väiketoojad varusid enne akstiistõusu toodangut ette, on nende müüginumbrite muutustest täna vara rääkida, kuid turuosa muutused on juba näha.

