Väikekaupmehed paluvad riigikogul midagi ette võtta, et väikepoed säiliksid

Väikekaupmehed ütlevad oma pöördumises, et nad on mures, sest riik on kehtestanud ja täiendavalt kehtestamas mitmeid regulatsioone, mis seavad väikepoodide säilimise ohtu. Riiklik maksupoliitika on kaasa toonud massilise piirikaubanduse, mille tõttu on eelkõige Lõuna-Eesti väikepoed suurtes raskustes.

Lisaks plaanitakse muudatusi ka alkoholi ja tubaka jaemüügi korralduses, mis eeldab kaupmeestelt suuri investeeringuid poodide ümberehitamiseks. Täiendavad suured investeeringud käivad väikekaupmeestele üle jõu.

Teisipäeval, 17.10 arutatakse Riigikogu sotsiaalkomisjonis tubakaseadust, millega soovitakse seada piirangud tubakatoodete väljapanekutele. Ka need plaanitud muudatused toovad maapoodidele kaasa täiendavaid kulusid, sest kaupmehed on sunnitud poode ümber ehitama.

Paljudes väikekauplustes pole suuremahulised investeeringud majanduslikult mõeldavad ega tasuvad ning paljudes väikepoodides ruumipuuduse tõttu ei ole ümberehitustööd üldse mõeldavad.

Alates septembri keskpaigast on Eesti Väikekaupmeeste Liit kogunud «Et maapoed säiliks» petitsiooni raames üle Eesti 10239 toetusallkirja, millest 3164 Harjumaalt, 1071 Tartumaalt, 629 Ida-Virumaalt, 1099 Pärnumaalt, 652 Lääne-Virumaalt, 284 Viljandimaalt, 1867 Raplamaalt, 146 Võrumaalt, 138 Järvamaalt, 610 Valgamaalt, 314 Põlvamaalt ja 265 Läänemaalt.

Tõsiasi, et mõne nädalaga on peamiselt maapiirkondadest andnud oma allkirja tuhanded inimesed, näitab, et rahvale lähevad kodulähedased väikepoed väga korda. Maapood on sageli rohkem kui kauplused – seal teostatakse postiteenust, majapidamisgaasi müüki ja ka pangateenuseid.

Eesti Väikekaupmeeste Liit koondab enda liikmeskonda ligi 150 väikepoodi, sh kümneid maakaupluseid, andes tööd kogu Eestis ligi 3000 inimesele.