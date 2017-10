Korruptsioonivaba Eesti: autokoolide liit ei seisa oma liikmete huvide eest

«Mittetulundusühingust liit võib oma liikmetega hangetel konkureerida, kui see on varasemalt liikmetega ka läbi räägitud ja kokku lepitud. Seejuures on oluline, et tööde tellimiseks enda ettevõtetelt peab olemas olema liikmete üldkoosoleku heakskiit,» ütles Korruptsioonivaba Eesti tegevjuht Anni Jatsa Postimehele.

«Antud juhul täidab liit hanget oma juhatuse liikmete ettevõtetelt ilma konkursita teenuseid ostes. See tähendab, et liit ei täida oma põhifunktsiooni, milleks peaks olema oma liikmete esindamine ja nende huvide eest seismine,» nentis Jatsa.

«Liidu juhtkond on seadnud oma erahuvid prioriteediks. Nii ei toimi liit sisuliselt katuseorganisatsioonina, kuid katuseorganisatsiooni mainet kasutatakse ära hangetel, kus tegelikud kasusaajad on juhatuse liikmed,» ütles Jatsa, lisades, et liikmete ühishuvi jääb kas täielikult esindamata või seda tehakse pelgalt ärilistel eesmärkidel.

Neljapäeval ilmus Postimehes lugu, milles kirjutatakse, et Enn Saardi juhitavas liidus (EAKL) käib juba pikka aega käärimine, sest liidu rahaasjade ajamine tekitab paljudes liikmetes küsimusi. EAKL ostab oma õppematerjalid juhatuse esimehe Saardi firmadelt ja müüb need siis edasi. Autoriõigused kuuluvad tema firmale.

Samuti konkureerib EAKL riigihangetel oma liikmetega. EAKLi juhatuses istuvad Saard ja Liiser lepivad omavahel kokku, kes ja millise pakkumise kaitseväele teeb, või on pakkujaks hoopis liit?

