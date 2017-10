Fotod: R-Kiosk hakkab oma kioske väikepoodideks muutma, esimene oli lennujaama oma

R-Kioski tegevjuhi Tiia Ilvese sõnul teevad lähiaastatel uuenduskuuri läbi enamus müügikohti üle Eesti. Uus, väikepoe kontseptsioon näeb ette, et üha enam keskendutakse laiema valikuga söögi ja joogi pakkumisele. Nii on uues poes mõeldud lisaks tervislikumale tootevalikule ka veganitele ja paleotoidulistele.

Ligi saja müügikohaga ettevõte uuendab nii poodide sisekujundust kui ka tootevalikut, tuues müügile värskeid salateid, suppe, pastasid, võileibu, snäkke ja maiuseid. «Tänaseks oleme koostöös Eesti parimate kokkadega töötanud välja rikkaliku valiku erinevaid eineid, mida R-Kioskist kaasa haarata,» selgitas Ilves.

Ta märkis, et leibkonnad on jäänud väiksemaks ja järjest enam inimesi elab üksi ning valmistab igapäevaselt kodus vähem süüa. Seetõttu on R-Kioski uuenduste aluseks eeldus, et inimesed saaks sealt mugavalt kätte nii hommiku-, lõuna- kui ka õhtusöögi. Ilvese sõnul on oluline muutus toimumas ka kaupluste asukohavalikus.

«Keskendume enam asukohtadele, kus liigub palju inimesi ja neil on kiire. Näiteks lennu-, bussi- ja rongijaamad, äri- ja loovlinnakud, bensiinijaamad,» selgitas ettevõtte tegevjuht. Ta tõi näitena välja äsja uuendatud lennujaama täiesti uue 200-ruutmeetrise kaupluse ja puhkeala saabuvate lendude ning lennujaama trammiterminali juures.

Tallinna Lennujaama kommertsdirektori Eero Pärgmäe sõnul on uus müügikoht väga hea koha peal, olles avatud nii terminali külastajatele kui ühistranspordi poole suundujatele. «Positiivseid muutusi on lennujaama kaubanduse ja söögikohtade osas aga oodata lähikuudel veelgi, seega tasub enne lendu juba varakult kohale tulla,» avaldas Pärgmäe.

Uusi poode on R-Kiosk avanud juba Tallinna linnasüdames Viru ringil asuvas pritsumajas, Tehnopoli teadus- ja ärilinnakus ning Balti jaama rongioote alal. Peagi avatakse poed ka Rotermanni keskuses ja Telliskivi piirkonnas. Uuenduse teevad lähiaastatel läbi kõik ettevõtte seisukohalt olulise asukohaga R-Kioskid.

R-Kiosk Estonia on Reitan grupis üks kiiremini kasvavaid ettevõtteid Skandinaavias ja Baltikumis, mille võrreldav käibekasv on sellel aastal 5,2 protsenti. Ma olen väga uhke selle üle, millise kire ja pühendumusega R-Kioski meeskond muudatusi ellu viib,» märkis Norra kapitalil tegutseva R-Kioski omanikfirma Reitani Convenience'i tegevjuht ja R-Kioski nõukogu esimees Johannes Sangnes.

R-Kioskil on Eestis hetkel 95 müügipunkti liikuvatele inimestele mugavates kohtades ning kokku ligi 350 töötajat. AS R-Kiosk Estonia kuulub Norra pereettevõttele Reitan Convenience AS, mis on Euroopas üks suurimaid jaekaubandusorganisatsioone põhifookusega mugavuskaubandusel.

Reitan Convenience opereerib Põhjamaades ja Baltikumis kaubamärkide all nagu 7-Eleven, Narvesen, Pressbyran, R-Kiosk ja Lietuvos Spauda. Gruppi kuulub ligi 2400 kauplust ning töötab 18 000 inimest.