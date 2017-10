Air Baltic peatas probleemide tõttu lennud uute Bombardieridega

Air Balticu avalike suhete esindaja Alise Briede kinnitas, et tehnilistel põhjustel otsus peatada Bombardieride CS 300 kasutamine ja kõigi seitsme uue lennukiga lendamine on turvalisuse kaalutlustel peatatud, kirjutab TVnet.

Air Baltic sõlmis 437 miljoni euro suuruse lepingu kümne uue Bombardieri ostmiseks.

Kui Air Balticu juhilt Martin Gaussilt küsiti, kas uued tellitud pole veel täielikult välja arendatud, vastas lennufirma juht, et ei karda midagi «liiga kaasaegset». Pealegi olevat Bombardier tuntud ja kvaliteetne tootja.

Briede sõnul on tehnilised probleemid uutel lennukitel ja nagu teistel aladel pööratakse ka lennunduses erilist tähelepanu uute mudelite tehnilisele poolele. «Kõik uued Bombardier CS300 lennukid kontrollitakse üle ja kohe, kui see on tehtud, lennud jätkuvad,» rääkis Briede Letale. Hiljem teatas lennufirma esindaja, et juba 2-4 lennukit lubatakse täna liinile.

Riia lennujaama teatel jäävad ära lennud Helsingisse ja Kaasanisse.

Air Balticul on hetkel seitse uut lennukit, kaheksas saadakse kätte selle aastanumbri sees, 2019. aastaks on Air Balticul 20 uut lennukit. Seni on uued Bombardierid teinud 2600 lendu, lennanud enam kui 6700 tundi ja vedanud 300 000 reisijat. Uute lennukitega teenindatakse Amsterdami, Barcelona, Rooma, Moskva, Londoni, Pariisi, Viini, Ateena, Madriidi liine.