Ka Prantsuse kohus uurib võimalikku rahapesu Eesti Danskes

«Uurimisel on sündmused, mis leidsid aset Danske Bank Eestis aastaid tagasi. Uurimine käsitleb ülekandeid kogusummas ligi 15 miljonit eurot, mis kanti Prantsusmaale vahemikus 2008 kuni 2011, endiste Danske Bank Eesti klientide poolt,» ütles Danske grupi õigusjuht Flemming Pristed.

Grupi teatel on antud tehingud osa ka Danske Banki käimasolevast uurimisest Eesti filiaali tegevustesse vahemikus 2007 kuni 2015. Septembris teatas grupp, et on alanud täiendav uurimine ning selle tarvis asutati ka eraldi töörühm, mille juhina liitub tuleva aasta algusest ka endine Taani luureagentuuri juht Jens Madsen. Uurimine peaks panga teatel oma ulatuse tõttu võtma aega 9 kuni 12 kuud.

Eesti ja rahvusvaheline meedia on kirjutanud, et Eesti pankadessse tehti aastatel 2012 kuni 2014 Aserbaidžaani firmadelt ligi 2,9 miljardi dollari ulatuses rahaülekandeid, mille käigus võis toimuda rahapesu ning altkäemaksude vahendamine.

Eestist tehti ülekanded Ühendkuningriigis registreeritud ettevõtete kontodelt, mille omanikud varjuvad Marshalli saarte, Belize'i ja Briti Neitsisaarte maksuparadiisides. Firmade esindajad, kes Danske Eestiga kontode avamised vormistasid, olid aserid elukohaga Bakuus, ent nemad polnud firmade tegelikud kasusaajad.

Uurimisest selgus, et summasid kanti kahe ja poole aasta vältel Danske Eesti filiaalis loodud pangakonto kaudu vähemalt kahe Euroopa poliitiku taskusse, režiimisõbralikke lugusid kirjutanud ajakirjanikule ning luksuskaupu pakkuvatele ettevõtetele, aseri kohalikele prominentidele, aga ka varjatud omanikega firmadesse.