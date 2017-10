Poliitvaraste võrgustik juhtis Narva linna ehitushangetelt kümnise oma taskusse

Volikogu mõjuka liikme Fjodor Ovsjannikovi ning endise abilinnapea Andrei Filippovi hiljuti jõustunud süüdimõistev kohtuotsus koos mahukate uurimismaterjalidega paljastab ehedalt, kuidas linna ehitushangetel kestis aastaid valitud ettevõtjatele loodud süsteem, kus ettevõtjad nõustusid saadud tööde maksumusest kümnendiku poliitpättidele ära andma, vahendab Äripäev.

Tunnistajate ütluste baasil saab aimu, kelle kaudu ja kuidas linnas asju aeti. Osa kohalikest poliitikutest on praeguseks süüdi mõistetud, osa erinevate uurimiste kadalipust puhtalt välja tulnud ning mõnigi prominentne nimi käis asjast läbi kui süsteemist teadja. Iseloomulik Narva juhtimisele ongi, et kõigil neil poliitikutel on endiselt seljad koos ning ühiselt kandideeritakse seegi kord Keskerakonna nimekirjas volikogusse võimu juurde.

Eeluurimisel kapos kirjeldas kümnise maksmise skeemi ka kahtlustuse saanud ehitusettevõtja Sergei Hamitski: «See oli umbes sellel ajal, kui loodi ettevõte nimega BMF (Ovsjannikoviga seotud BMF Baltic - toim), kui minu juurde tuli Viktor Belsner (üks praeguseks süüdimõistetud ehitusettevõtjatest – toim), kes ütles, et nüüd on Narva linnas reeglid muutunud. Linnavolikogu rahanduskomisjoni esimees Fjodor Ovsjannikov nõuab 10 protsenti andamit (vene keeles «otkat») selle eest, et oleks firmadel õigus osaleda Narva linna hangetel.»

