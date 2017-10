Apteek saab kuni kohtuotsuseni PERHis jätkata

«Mul on hea meel, et hoolimata ühekülgsest meediakajastusest ning Ravimiameti, PERHi ja Benu rünnakutest jõudis kohus siiski õiglasele järeldusele,» ütles TPA juhatuse liige Kadri Ulla.

«Oleme end halliks muretsenud oma patsientide pärast kogu selle aja, mil meie apteegil oli keelatud neile ravimeid väljastada,» tõdes Kadri Ulla.

«PERHile lähim teine apteek, mis kuulub Benu apteegiketti, ei suutnud pea nädala jooksul ajast, mil sai teatavaks Ravimiameti keeld, tagada onkoravimite kättesaadavust väga raskes olukorras patsientidele. Samal ajal PERH ja Ravimiamet sõna otseses mõttes valetasid avalikkusele öeldes, et kõik ravimid on kättesaadavad ühest Benu apteegist. Saime mitmeid murekirju patsientidelt, et Benu apteegis pole vajaminevat ravimit saadaval. See oli emotsionaalselt väga raske,» kinnitas ta.

Ulla sõnul mobiliseeriti seetõttu kõik jõud, et avada teine PERH-i ekspertapteek Tallinnas Akadeemia tee Konsumis (Akadeemia tee 35), kus on saadaval kõik ka kõige vähelevinumad ravimid, et ükski keerulise raviskeemiga patsient ei jääks vajamineva abita.

Pärast üürilepingu lõppemist Põhja-Eesti regionaalhaigla (PERHi) apteegipinnalt välja kolimisest keeldunud Terve Pere Apteek OÜ (Apotheka) leidis, et ravimiamet võtab üürivaidluses kohtuniku rolli ning regionaalhaigla apteegipinna konkurss polnud kooskõlas Eesti seaduse ja heade tavadega.

Regionaalhaigla korraldas apteegipinnale üürniku leidmiseks avaliku konkursi, mida ei võitnud seni pinda üürinud Terve Pere Apteek, vaid Benu apteek. Terve Pere Apteek OÜ polnud aga nõus üüripinnalt välja kolima. Ravimiameti teatel ei võinud Terve Pere Apteek OÜ enam 9. oktoobrist regionaalhaigla apteegis ravimeid väljastada.

Ravimiamet peatas osaliselt PERHis apteegis tegutseva Terve Pere Apteek OÜ tegevusloa kuni ettevõte esitab kehtiva üürilepingu. Ravimiamet teatas, et ei sekku regionaalhaigla ja Terve Pere Apteek OÜ üürivaidlusesse. Ameti sõnul on nende ülesanne kontrollida tegevusloa omaja vastavust tegevusloa nõuetele.