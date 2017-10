Telia emafirma ei ilmunud väikeaktsionäride vaidluses kohtusse

Telia Companyt esindava Ellex Raidla advokaadid Toomas Vaher ja Martin Mäesalu olid seisukohal, et juhatuse liikmed võivad küll kohtusaali tulla, aga kuna juhatus on vahetunud, ei ole nad juhtumiga kursis. Siiski otsustati, et järgmisel istungil võiksid olla kohal vähemalt kaks juhatuse liiget või üks juhatuse liige koos teise liikme volitusega, vahendab Äripäev.

Eesti Telekomi väikeaktsionäre esindav Soraineni advokaadibüroo ja Telia Companyt esindav Ellex Raidla on eriarvamusel, kuidas peaks kohtumääruse alusel kunagistele aktsionäridele lisahüvitisi välja maksma.

