Wal-Mart panustab jõuliselt e-kaubandusse

Uudis pani investorite näod särama ja ettevõtte aktsia kerkis 4,5 protsenti. Kaupluseketi asutaja Sam Waltoni pärijad Alice, Jim, Rob, Lukas ja Christy Walton, kellele kuulub kokku veidi üle 50 protsendi ettevõtte aktsiatest, rõõmustasid samuti, sest nende vara väärtus kasvas kokku 140 miljardi dollarini.

Nii nagu teisedki Ameerika Ühendriikide jaeketid, on Wal-Mart olnud hädas internetimüüjate, eesotsas Amazoniga. Teisipäeval kohtusid Wal-Marti juhid analüütikutega ja tutvustasid kontserni plaani hoida kokku ning avada uusi kaubanduskeskusi aeglasemas tempos. Juhid selgitasid, et kavatsevad USAs järgmisel finantsaastal (lõpeb 2019. aasta 31. jaanuaril) avada umbes kaks tosinat supermarketit. Nii väike pole kaubamajade kasv olnud vähemalt 25 aastat. Selle asemel plaanitakse ümber ehitada olemasolevaid kaubamajasid ning investeerida e-kommertsinfrastruktuuri. Eelmisel finantsaastal avas kauplusekett USAs 111 ning aasta varem 216 kaubanduskeskust.

Ehkki nn superkeskused on olnud kaua Wal-Marti kõige kasumlikum sektor, krabab Amazon endale suure tüki selliste toodete müügist, mida on lihtne kohale toimetada. Seetõttu plaanibki Wal-Mart kahandada kulude osakaalu, mis praegu moodustab 21 protsenti käibest.

Tegelikult on ettevõte, kes niigi kuulus nii oma lihttöötajate kui ka juhtide askeetlike töötingimuste poolest, kulude kokkuhoiuga juba peale hakanud. Nimelt on nad likvideerinud tuhandeid töökohti nii poodides kui ka kontorites ning nõudnud tarnijatelt kaupadele madalamaid hindu. Muu hulgas loodetakse veidi väiksemate plastkottide kasutuselevõtuga hoida kokku 20 miljonit dollarit aastas.

Wal-Marti soov pikema sammuga e-kaubanduse poole liikuda tõusis eriti teravalt päevakorda pärast seda, kui Amazon oli ostnud toidukaubaketi Whole Foods Market. Selle sammuga sisenes internetihiid nn tavalisse kaubandusse ja muutus Wal-Marti jaoks, kes on ka USA suurim toidukaupade müüja, hoobilt ohtlikumaks.

Wal-Marti tegevjuht Doug McMillon ütles, et ettevõttel on palju mõtteid, kuidas hakata kaupa klientideni toimetama – plaanis on kasutada nii oma töötajaid, lepingulisi kohalevedajaid kui ka logistikafirmasid, nagu näiteks Deliv. «Usun, et veel tükk aega ostetakse suurem osa toitu ikka kaubanduskeskustest,» on McMillon e-kaubanduse tuleviku suhtes ettevaatlik.

Wal-Marti asutas Sam Walton enam kui poolsada aastat tagasi, kui avas esimese säästukeskuse väikeses unises Rogersi-nimelises linnakeses Arkansase osariigis. Järgmise viie aasta jooksul avati osariigis 24 kaubakeskust ning 1968. aastal tegi uksed lahti esimene keskus väljaspool Arkansast.

Eriti kiiresti hakkas Wal-Mart laienema möödunud sajandi kaheksakümnendatel-üheksakümnendatel aastatel. Nüüdseks on ettevõttest saanud gigant, mis jääb mastaabilt alla vaid suurriikidele. Edu saavutas firma peamiselt tänu konkurentidest odavamatele hindadele.

Wal-Marti eelmise finantsaasta käive oli 486 miljardit dollarit, mis tegi firmast suurima käibega börsiettevõtte maailmas. 28 riigis on firmal üle 11 000 kaubanduskeskuse. Kontsernis töötab 2,3 miljonit töötajat, mis teeb Wal-Martist suurima mitteriikliku tööandja maailmas. Poeketist rohkem pakuvad tööd vaid USA kaitseministeerium ja Hiina armee. Firma eelmise aasta kasum oli 13,6 miljardit dollarit.

Nagu näha, on kõik Wal-Martiga seotud hiiglaslik, et mitte öelda hoomamatu. Näiteks sotsiaalmeedias nimetatakse seda üle 60 000 korra päevas. Ettevõtte enimmüüdud kaup on banaanid, mida müüakse üks miljard naela (454 miljonit tonni) aastas.

Nagu aga öeldud, on gigantne Wal-Mart e-kaubanduses siiski pisut hätta jäänud. Viimasel ajal on ettevõte kõvasti investeerinud kaubanduskeskustesse, mis pakuvad võimalust tellida kaup veebist ning see siis parkimisplatsilt kätte saada. Kaubandusketi juhtide sõnul saab selle aasta lõpuks niisuguseid poode olema 2000 ehk umbes kaks korda enam kui praegu.

Eelmisel aastal ostis Wal-Mart 3,3 miljardi dollari eest online-jaemüüja Jet.com ja kutsus selle asutaja Marc Lore’i kogu kontserni e-kaubandust juhtima. Pärast Jet.com-i omandamist on Wal-Marti e-kaubandus hakanud jõuliselt kasvama.