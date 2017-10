Illegaalne töötamine Eestis on aastaga kasvanud kolm korda

Eile, 10. oktoobril korraldasid Politsei- ja Piirivalveamet ja Maksu- ja Tolliamet ühise reidi Pärnus, kus kontrolliti kolme ehitusobjekti.

«Ühel objektil töötas neli kolmandast riigist pärit inimest, kel puudus seaduslik alus Eestis töötamiseks ja kes püüdsid vältida ametnike kontrolli. Meeste suhtes alustati väärteomenetlust ning kolmele neist koostati ettekirjutus vabatahtlikuks lahkumiseks Schengeni territooriumilt ja kohaldati sissesõidukeeld Schengenisse,» rääkis Lääne prefektuuri piiri- ja migratsioonijärelevalvetalituse juht Margo Peters.

«Ettevõtted peaksid veenduma, et nende töötajad oleksid nõuetekohaselt registreeritud. Kui avastame objektilt registreerimata töötajad, siis ei saa nad tööd jätkata. See võib kaasa tuua tööseisakuid ja objektid ei pruugi õigeks ajaks valmida. Seda näitlikustab hästi juhtum, kus töötajad pidid lubade puudumise tõttu katkestama katuse ehituse. Kui katuse ehitus pooleli jääb, siis võivad ilmastikuolud tuua kahjusid nii elanikele kui ka ettevõtetele. Kui töötajad on registreeritud, siis on nii tööandjal kui ka töö tellijal kindlus, et seisakuid kontrollkäigu tulemusena ei teki,» rääkis Peters.

Kolmandatest riikidest pärit välismaalaste töötamine tuleb tööandjal registreerida nii Politsei- ja Piirivalveametis kui ka Maksu- ja Tolliameti töötamise registris. Kui Politsei- ja Piirivalveamet jälgib seda, et välismaalased ei töötaks seadusliku aluseta, siis Maksu- ja Tolliameti eesmärk on töötamise registreerimise kontrollimisega välistada töötajatele ümbrikupalga maksmine. Enamasti töötavad peamiselt Ukrainast ja Valgevenest pärid kodanikud Eestis lühiajaliselt ja teevad ehitus- ja metallitöid.