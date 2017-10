Taani: Põhjamaade vahel läheb kähmluseks

«Me võiksime tööd pakkuda paljudele Euroopa Liidu kodanikele, kes praegu Suurbritannias elavad,» rääkis Taani tööstusettevõtete liidu tööjõupoliitika valdkonna juht Steen Nielsen. «Keegi ei tea, mis juhtuma hakkab. Isegi britid ei tea veel, millised reeglid hakkavad kehtima Euroopa Liidu kodanikele,» vahendab tema sõnu Bloomberg.

Suurbritannia peaminister Theresa May on kinnitanud, et Euroopa Liidu kodanikud võivad ka pärast seda, kui riik liidust 2019. aasta märtsis lahkub, oma tööde ja tegemistega jätkata. Lahkumiskõnelused ei lähe aga just kuigi libedalt ning paljud olulised küsimused, sealhulgas Euroopa Liidu kodanike õigused Suurbritannias, on endiselt küsimärgi all.

Nielseni sõnul peab Taani ohjad enda kätte haarama ja töökäsi enda juurde meelitama. Ka paljud teised riigid muretsevad tööjõu puuduse pärast ning sooviksid Brexitiga tekkinud segadust enda huvides ära kasutada. «Riikide vahel käib kähmlus, kes õiged töötajad endale saab,» rääkis Nielsen.

Ka näiteks Rootsi muretseb heaoluriigi ülalpidamise pärast ning ihkab töökäsi juurde. Taani valitsuse majandusnõukogu hinnangul on riigil vaja 2025.aastaks 70 000 töötajat, et 2,1-protsendilist majanduskasvu säilitada.