Kinnisvarabüroo: uusi üürimajasid on rohkelt turule tulemas

«Oleme olukorras, kus pikki aastaid räägitud üürimajade tulek on fakt. LHV on sellest ajakirjanduse kaudu teada andnud, kuid veel rohkem projekte on ettevalmistuse faasis ettevõtjate poolt, kes pressiteateid varajases staadiumis esitama ei pea. Aga küll neid peagi hakkab tulema, sest üürimaju juba ehitatakse ning veel rohkem projekteeritakse,» ütles Domus Kinnisvara esindaja Raul Reino ettevõtte teate vahendusel.

Reino sõnul on kinnisvaraturg üürimajade rajamiseks soodne, kuivõrd nõudlus üürikorterite järele on olemas ning tootlust otsitivat vaba kapitali on Eestis nii ettevõtetel kui fondidel rohkelt. «Üürimajade vahel saavad huvilised õige pea suuremaid valikuid teha,» lisas Reino.