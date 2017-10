Teadlased leidsid Šveitsi kanalisatsioonitorudest 1,5 miljoni väärtuses kulda

Šveitsis tegutsevad kulla rafineerimistehased peaksid mõtlema veepuhastussüsteemidele, kirjutab Bloomberg.

Ticino kantonis on mõnes piirkonnas kulla kontsentratsioon nii suur, et puhastustöö oleks ka kasumlik. «Selles on tõenäoliselt süüdi piirkonnas asuvad kulla rafineerimistehas,» seisab teisipäeval avaldatud aruandes.

Ticino kanton Šveitisis

64 veepuhastusjaamas läbi viidud uuringust selgus veel, et aastas käib kanalisatsioonist läbi umbes ka 3000 kilo hõbedat väärtuses 1,4 miljonit eurot, mille on sinna paisanud keemia- ja meditsiinitööstused.

Umbes 70 protsenti maailma kullast käib läbi Šveitsi rafineerimistehaste.