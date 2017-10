Ettevõtjad kibelevad sõna sekka ütlema

Ettevõtjad, kellega Äripäev antud teemal suhtles, tõid kandideerimise peamise põhjusena välja soovi edendada kohalikku elu.

Lääne-Virumaal Kadrina vallas on oma nimekirja üles seadnud valimisliit Puhas Kadrina, mis koosneb legendaarse Kadrina Saunaklubi liikmetest ja nende sõpradest. Nimekirjas on 20 inimest, kellest 8 on ettevõtjad.

«Käime koos saunas igal pühapäeval ja eks kohalikud mehed aruta ikka kohalikku elu,» vastab saunaklubi president, gaasikütuse hulgimüügiga tegeleva OÜ Galo Gaasid enamusosanik Ülo Kais küsimusele, kas mõte valimistel osaleda sündis leili võttes.

