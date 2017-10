Venemaa sai kommisõjas Balti firmadega punktivõidu

Venemaa tuntud magusvabrikul Punane Oktoober (Krasnõi Oktjabr) õnnestus kohtu abil keelata 1976. aastal asutatud ja firma Achemos kuuluval Leedu kommivabrikul kommi «Punamütsikese»(«Красная Шапочка») tootmine, vahendas TVnet Leedu portaali Rytas.

Kohus otsustas, et hageja ja kostja kaubamärgi sõnaline osa on foneetiliselt identne. «Pole kahtlust, et märkimisväärne osa Leedu elanikest saab kergesti aru vene keeles ning suudavad lugeda nii kirillitsas kui ka ladina tähestikus kirjutatud sõnu ja hääldada neid sarnaselt,» leidis kohus.

Neid vahvlikomme enam Lätis müüa ei või. / uniconf.ru

Augustis keeldus Riia kassatsioonikohus menetlemast Punase Oktoobri kaebust Norra Orkla kontserni vastu, kellele hetkel kuuluvad kommivabrik Laima ja kõik selle kaubamärgid. Seal hulgas kaubamärk «Lacitis kepainitis» («Мишка косолапый»).

Sel viisil jäi kehtima keeld kasutada kaubamärki «Мишка косолапый», kuna see sarnaneb Laima poolt registreeritud kaubamärgile. Varem Punase Oktoobri poolt sisse antud nõue tühistada Laima poolt registreeritud kaubamärk «Lacitis kepainitis» lükati tagasi.