Rootsi vaevleb töökätepuuduses

Vabade töökohtade hulk inimese kohta on suurim alates 2000 aastast, vahendab Bloomberg.

VVabu töökohti on riigis 78 000. Seda on 9 protsenti enam kui aasta varem ja 41 protsenti rohkem kahe aasta tagusega võrreldes. Rootsi tööandjate ühenduse kinnitusel takistab tööjõupuudus ettevõtete kasvu ja edasist head käekäiku. 75 protsenti uusi töötajaid värvanud ettevõtetest oli sellega hädas.

Tööjõupuudusele aitab kaasa ka elukohtade nappus, kuna töökoha vastu võtmine teises linnas on keeruline.

Tööjõupuuduse põhjuseks on Rootsi majanduskasv. Sellele andis Sotsiaaldemokraatide juhitud valitsus eelmisel aastal hoogu juurde maksukärbete ja lisakulutustega. Rootsi majandus kasvas sel aastal 3 protsenti kolmandat aastat järjest. Järgmise aasta majanduskasvuks prognoosib riik 2,5 protsenti.

«Kõik tahaksid, et valitsus rohkem töötajaid koolitaks, aga see ei ole praegu võimalik, sest inimesi ei ole,» rääkis ehitusettevõtte Bravida AB juht Mattias Johansson.

Täna on Rootsis töötuid 300 000 tuhande ringis. Rootsis sündinud inimeste seas oli töötus 3,9 protsenti, see on madalaim näitaja alates 2008. aastast. Neist, kes olid sündinud väljaspool Rootsit, oli töötuid 22 protsenti.