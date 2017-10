Investor Mari: minu ootamatu tulemusega üheksa kuud

Esimesi oste tehes süda ikka värises sees, aga kuude edenedes enesekindlus kasvas. Kordasin endale alguses pidevalt, et investeerin ainult seda raha, mida mul otseselt elamiseks vaja pole ehk et selle raha kaotamine ei tähenda isiklikku pankrotti. Seda viimast aga ei tulnudki.

Tänahommikuse seisuga on minu investeerimiskonto rohkem kui 700 euroga plussis, mis tähendab 11,6-protsendilist tootlust üheksa kuuga. Aktsiainvesteeringute ajalooline keskmine tootlus jääb 7-8 protsendi juurde aastas, mis tähendab, et võin enda üle päris uhke olla.

Kõige parem investeering on seni olnud Leedu pank Šialuliai, millest ma alguses ei osanud midagi arvata. Ent aktsiaanalüütikud kiitsid ja soovitasid seda ning nii ma selle ostu tegin. Ja nagu ikka, näitas aeg, et endast targemate inimeste nõu tasub kuulata. Šialuliai on teinud praeguseks 48-protsendilise tootluse.

Hea meel on ka kodumaise panga LHV üle, mille aktsia ostmisest alates kindlalt rohelises püsinud ning praeguseks ennast 21 protsenti suuremaks kasvatanud.

Kõige kehvemas seisu on üheksa kuu tulemuste järgi Tallinna Vesi. Pikalt veninud kohtuvaidlus riigiga avaldas aktsiale siiski suuremat mõju, kui mina ja mu nõuandjad eeldasime. Hetkel on aktsia minu portfellis 10-protsendilises miinuses.

Tallinna Vesi tundubki praeguse seisuga olevat minu senine suurim möödapanek. Eeldasin ostes, et ehk on negatiivne uudis tariifivaidluse kaotamise kohta juba aktsia hinnas sees, kuid eksisin. Ringkonnakohus jättis jaanuaris Tallinna Vee ja konkurentsiameti vahelises tariifivaidluses rahuldamata ettevõtte esitatud apellatsioonikaebuse.

See kohtuotsus mõjutas Tallinna Vee dividendiotsust. Aprilli lõpus teatas Tallinna Vesi, et maksab esialgu välja vaid 60 protsenti tavapärasest dividendist ning ülejäänud 40 protsendi osas langetatakse otsus pärast käimasoleva tariifivaidluse lõppu. Nii riigikohtust kui ka rahvusvahelisest arbitraažikohtust ootab ettevõte otsuseid selle aasta jooksul. Kahtlemata on see kõik avaldanud ettevõtte aktsiale suuremat mõju kui suutsin ette näha.

Suvel soetatud investeerimisfirma Blackstone aktsiad pole ka veel plussi jõudnud. Maksin 40 aktsia eest 1163 eurot, lisaks teenustasu 14,40 eurot ja tänahommikuse seisuga on see investeering 30 euroga miinuses. Tõsi, suve lõpul oli vahepeal miinus juba 80 euro kandis, seega on olukord pisut paranenud. Samas on aktsia olnud hea dividenditootlusega ja küllap ta ka muidu kosub, vähemalt ajalugu annab lootust.

Aga tagasi toredamate uudiste juurde. Lisaks aktsiatele olen soetanud ka fondiosakuid ja ei saa kurta tulemuste üle. Nii Jaapani autotootjaid sisaldav fond kui globaalseid hiigelfirmasid koondav iShares Global 100 on mõlemad kenasti rohelised.

Kuna tegin viimase ostu juuli lõpus ehk rohkem kui kaks kuud tagasi, siis arvan, et aeg on hakata jälle elavamalt tegutsema. Teen lähiajal kindlasti vähemalt ühe uue ostu ja annan sellest kohe ka lugejatele teada.

Mari portfell paisub kenasti Portfell 10.10 kella 11:30 seisuga Aktsia/fondiosak Ostuhind eurodes Kasum eurodes Tallinna Kaubamaja 957 -4 Merko 746 23,49 Tallinna Vesi 745 -75,60 LHV 927 193 Šiaulių 920 436 Jaapani indeksfond 994 57,55 iShare indeksfond 1210 105,99 Blackstone 1163 -29,29 Kokku 7662 707,14 Dividendid Tallinna Kaubamaja 63 Šiaulių 8.50 LHV 15 Merko 33,21 Tallinna Vesi 29,16 Jaapani indeksfond 17,17 iShare indeksfond 14,23 Kokku portfelli seis + dividendid: 887,41 Kogu portfelli tootlus 9 kuuga 11,6% allikas: investor Mari

Kes on Mari?