Alkoholi hinnavahe Eestis ja Lätis on kärisenud enam kui kahekordseks

Värsked konjunktuuriinstituudi andmed näitavad, et näiteks kodumaine pooleliitrise viin Viru Valge maksis augustis Eesti kauplustes 9-11 eurot, Läti Alko1000 kaupluses 5,6 eurot. Soome poes maksab pudel Viru Valget 14 eurot.

Alexandri õllekohvri hind erineb Läti ja Eesti kauplustes veelgi enam. Nii maksis augustis kohver Alexandri õlut Eesti kauplustes 20-22 eurot, Lätis aga pea 9 eurot.

Konjunktuuriinstituudi hinnangul hinnakäärid süvenevad ja Eestist käiakse Lätis oste tegemas järjest sagedamini.

Põhjustena toob instituut välja alkoholi jaehinna suure erinevuse. Lisaks on nendes kauplustes käimine on osalt meelelahutus, liituvad ka muud kaubad. Osalt ostetakse lihtsalt trotsist ja ka meedia tekitab lisahuvi, leidis instituut.

Seetõttu prognoosib konjunktuuriinstituut, et käesoleva aasta alkoholiaktsiisi laekumised jäävad tunduvalt alla riigieelarves planeeritule, vaatamata sellele, et rahandusministeerium juba on korra aktsiisilaekumist 38 miljonit euro võrra väiksemaks korrigeerinud.

Eesti Konjunktuuriinstituut prognoosib, et Eesti riigieelarvesse laekub ligi 80 miljonit eurot vähem kui rahandusministeerium riigieelarves planeerib.

Lisaks on tänavu esimest korda Läti riigieelarves alkoholiaktsiisi laekumine absoluutnumbrites Eesti laekumistest suurem ning see on trendina jätkuv, leiab instituut.