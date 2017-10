Macron on õpetajad ja rongijuhid välja vihastanud

Esimest korda kümne aasta jooksul on üheksa ametiühingut, kes seisavad avaliku sektori töötajate eest, otsustanud streikida.

Tänasest streigist võtavad osa tuhanded avaliku sektori töötajad üle prantsusmaa. 130 demonstratsioonist on kutsutud osa võtma 5,4 miljonit inimest.

Protestide ja streikide põhjuseks on valitsuse plaan kärpida avaliku sektori töökohi kümnete tuhandete võrra, külmutada palgatõus ning võta ära haiguspäevad hüvitised, vahendab the Local.

Macroni hinnangul vajab riik aga muutusi investeeringute meelitamiseks, kirjutab the Independent. Selleks, et koos Saksamaaga Euroopa Liitu reformida on tarvis muutusi ka Prantsusmaal. Lisaks avaliku sektori töötajate arvule ja hüvitistele on kavas tõsta sotsiaalmaksu, vähendada ettevõtete maksukoormust ja eraisikute vara maksustamist. See kõik on välja vihastanud presidendi vastased.