Panama paberite eelmine leke: nimedelt rebiti saladuskate

Panama offshore-firmade andmelekkes päevavalgele tulnud 108 Eestiga seotud inimese nimed paljastavad, et maksuparadiisides on figureerinud eelkõige venelased, ebaõnnestunud ärimehed ja likvidaatorid. Sealjuures on arvestatav osa offshore-ärist saanud teoks Tallinna kesklinnas asuva Larsseni kontori kaudu.