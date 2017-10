Aab tahab Ida-Virus töötavatele noortele maksta 300 eurot kuus toetust

Kabinetiistungil programmi esitlenud riigihalduse minister Jaak Aab rääkis Põhjarannikule, et kõikidele noortele, kes omavad kutsekooli või kõrgkooli tunnistust ja tulevad Ida-Virumaale tööle − ükskõik, kas riigiasutusse või eraettevõttesse −, maksaks riik stipendiumi 300 eurot kuus. «Selline on plaan, selline on minu ettepanek. Ma väga loodan, et see leiab ka kinnitust,» sõnas Aab.

Aab möönis, et Ida-Virumaa pole Eestis ainuke piirkond, kus noorte väljaränne on suur probleem. «Minule teeb muret ka Kagu-Eesti. Me peame regionaalpoliitikale mõtlema nendes regioonides, kust kõige rohkem inimesi lahkub,» tõdes ta.