Skandaali vari Tallinna börsil

Selle aasta kevadel kirjutas Postimees, et Rasmann pidi juhikohast loobuma tõenäoliselt seetõttu, et finantsinspektsioon käis kolm korda Versobanki kontrollimas, avastas puudusi ja tegi ettekirjutused. Viimane nendest kontrollidest jäi läinud aasta novembrisse, ametist lahkus Versobanki 12 aastat juhtinud Rasmann tänavu jaanuaris. Selle kohta saabus lakooniline teade: Rasmann sulges panga ukse enda järel omal soovil. Postimees kirjutas veel, et Versobanki kontodelt Eestis liikus aastatel 2013–2014 rahapesuga läbi üle 205 miljoni euro.

Praegu rääkis finantsinspektsiooni juht Kilvar Kessler Äripäevale, et nad tegid Versobankile ettekirjutusi, kuna sisekontroll ei toiminud rahapesu tõkestamisel nii, nagu ta peaks. «Sisekontrollisüsteem ei ole asi iseenesest. Keegi ta ehitab ja vastutab kontrollisüsteemi toimimise eest – kui ei ole teisiti otsustatud, siis nendeks on tippjuhid.»

