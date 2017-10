Nutirinnahoidja tegi Soome pereisast miljonäri

Lääne-Soomes Kankaanpääl elava pereisa Akseli Reho deklareeris 2015. aasta eest maksustatavat tulu ligi 5,5 miljonit eurot – summa, mille ta sai oma ettevõtte müügist. Reho asutatud ettevõte Clothing+ leiutas naiste spordirinnahoidja, mis mõõtis sportimise ajal tervisenäitajaid, vahendab Äripäev.

Leht kirjutab, et tänu miljonitele sai Reho endale veidi puhkust lubada ja pühenduda rohkem perele ja oma kolmele lapsele. Reho kirjeldas, et kui firma omanikuna pidi ta sageli voodilinu vahetama, sest higistas suure stressi tõttu öösiti ja krigistas magamise ajal hambaid, siis nüüd on ta oma elu peremees. Näiteks jalutab ta lapsega kooli – milleks tal varem kunagi aega polnud. Ka leidis ta uuesti üles oma vanad sõbrad ja hakkas nendega lävima.

