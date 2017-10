Eesti tootjad on mures: Läti piiril võib tulla porgandiralli

Läti kavatseb tuleva aasta esimesest jaanuarist alandada kodumaiste juur-ja puuviljade käibemaksu seniselt 21 protsendilt viiele protsendile, vahendasid ERR-i uudisteportaal.

Käibemaksuerisus kehtiks ka pestud, kooritud, tükeldatud ja kiletatud puu- ja juurviljadele.

Eesti tootjad kardavad, et ei suuda ühisel turul hinnaga enam konkurentsis püsida.

Esialgu soovivad lätlased madalama käibemaksu sisse seada 2020. aastani, et siis vaadata, kas tulemused on olnud need, mida loodeti.