Rahandusministeerium pressib limonaadimaksu edasi

Pikalt venima jäänud magusamaks on külvanud palju segadust. Kui esiti pidi see jõustuma järgmise aasta algusest, näitas president sellele punast tuld. Paar kuud hiljem leidis ka valitsus, et maksuga annab oodata ja järgmise aastal seda ei tule. Kas ja kuna ja mis kujul Eesti pretsedenditu maks üldse kehtima peaks hakkama, selles on koalitsioonipartnerid eri seisukohtadel.

Kuigi rahandusminister Toomas Tõniste (IRL) ise magusamaksu ei toeta, saatis rahandusministeerium möödunud nädala lõpus tema allkirjaga dokumendi riigikogu rahanduskomisjoni esimehele Mihhail Stalnuhhinile, kus ta kummutab presidendi etteheited ja kaitseb maksu kehtestamist.

Mäletatavasti toetas Kersti Kaljulaid maksu sisulist ideed, milleks on suhkru tarbimise vähendamine, ei meeldinud talle erand, mis vabastab maksust laevadest ja lennukitest kaasa ostetud joogid. See ei oleks kooskõlas võrdse kohtlemise põhimõttega, leidis president.

Rahandusministeerium tuli aga lagedale mitmete argumentidega, miks laeva- ja lennufirmad sellist erandit ikkagi vajavad. Näiteks tõid nad välja, et müügikohad laeva pardal on mõeldud ajaveetmiseks ja meelelahutuseks, mitte igapävase tarbimisvajaduse rahuldamiseks. See on oluline piirag, mis muudab laevakaubanduse osakaalu magustatud jookide müügis väga väikeseks.

Ministeeriumi sõnul müüs Tallinn-Helsinki laevaliinide turuliider Tallink oma liinilaevadel 2015. aastaö 1,5 miljonit liitrit magustatud jooke. Eestis müüdi samal aastal 115 miljonit liitrit magustatud jooke. Tallinki osakaal on seega vaid 1,3 protsenti. Laevandusfirma aga ei saaks seda kogust arvestada maksulaekumise arvutamisel, sest maksukohustus oleks ettevõtjal vaid laeva Eesti vetes viibides ja sellel ajal poes magustatud jooke ei müüdaks.

Teine ministeeriumi argument on see, et kui maismaa müügikoht on seotud konkreetse geograafilise kohaga ja sellel on asukohta määratlev aadress, siis laev muudab oma asukohta, väljudes Eesti territooriumilt või sisenedes sinna. See tekitaks laevafirmale erinevalt maismaa müügikoha pidajast täiendava halduskoormuse.

Kolmandaks selgitas rahandusministeerium, et magustatud joogi maksu tervisekaitseline eesmärk on mõjutada tootjaid muutma retsepte, et joogid sisaldaksid vähem suhkrut, ja muuta isikute tervisekäitumist.

«Laevast magustatud joogi ostmine on isiku jaoks kindlasti seotud kaasnevate kuludega ja suhteliselt tülikas, mistõttu ei ole maismaa ja laeva müügikohad võrdsetel faktilistel alustel – on raske ette kujutada, et füüsiline isik läheb oma igapäevast tarbimisvajadust rahuldama laeva müügikohta. Maismaa müügikoha külastamisega ei kaasne ühtegi maksu ega tasu. Küll aga kaasneb tasu laeva müügikoha külastamise eest, mis seisneb pileti ostmises,» märgib ministeerium.

Holsmer: ministri teod ja sõnad ei lähe kokku

Rahanduskomisjoni aseesimees, reformierakondlane Remo Holsmer ütles, et Tõniste kinnitas kaks nädalat tagasi rahanduskomisjonile, et magusamaksu järgmisel aastal ei tule.

«Paraku ministrite sõnad ja teod ei lähe kokku. Eelmisel nädalal rahanduskomisjonile saadetud kirjas teeb Tõniste ettepanekud vastava seaduse muutmiseks nii sisuliselt kui ka jõustumise osas. See tähendab, et rahandusministeerium soovib ikkagi magusamaksu seadustada,» ütles Holsmer.