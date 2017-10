Nobeli majanduspreemia läks finantskäitumise uurijale

Thaler on oma teadustöödes analüüsinud inimeste majandusotsuste tegemisel lähtunud reaalsetest eeldustest, põhjendas Rootsi Kuninglik Teaduste Akadeemia preemia määramist Thalerile.

Thaler on maailma üks juhtivaid eksperte suhteliselt uues teadusharus, mis ühendab majandust ja psühholoogiat. Oma karjääri on ta teinud uurides eelkõige inimeste halbu valikuid. Inimesed teevad halbu valikuid kõiges, alates sellest, et säästetakse liiga vähe pensioniks lõpetades sellega, miks tippspordiklubid teevad meeskondadele uute mängijate valimisel halba tööd.

«Meie, ameeriklased sööme liiga palju, võtame liiga palju võlgu, säästame liiga vähe ja lükkame edasi nii kaugesse tulevikku kõik asjad, mis on vähegi ebameeldivad,» kirjutas Thaler 2011. aastal The New York Timesis ilmunud kolumnis.

Tema tuntuim raamat on Cass Sunsteiniga kahasse kirjutatud Nihe (Nudge), kus kirjutatakse sellest kuidas võiksid avalikud ja eraorganisatsioonid abistada inimestel teha paremaid igapäevaotsuseid.

«Inimesed teevad tihti halbu otsuseid ning vaatavad neile tagasi arusaamatusega,» kirjutasid Thaler ja Sunstein.