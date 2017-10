Euroopa Keskpank võib valida rahatrüki aeglase lõpetamise

Investorid tunnevad huvi, kui palju EKP hakkab võlakirjadeostusid, mis praegu toimub mahus 60 miljardit eurot kuus, vähendama. Kuid sama oluline, kui on ostude maht, on ka see, kui kaua ostud kestavad, kirjutab The Wall Street Journal.

EKP väljakutse on kompleksne. Samal ajal kui eurotsooni majandus kasvab kiiremini kui viimase aja trend, on inflatsioon soovitavast kahe protsendi tasemest aeglasem. 2019. aasta inflatsiooniks ennustab EKP 1,5 protsenti. Samal ajal võlakirjaostude programm on peagi jõudmas piirideni, sest EKP on seadnud ise piirid, kui palju iga riigi võlakirju võib iga pank omada.

Prantsusmaa suurpank BNP Paribas on välja arvutanud, et praeguste ostumahtude korral saavad Saksamaa võlakirjad EKP jaoks otsa järgmise aasta augustis, kui aga ostetakse 40 miljardit eurot kuus, jätkub neid järgmise aasta lõpuni.

EKP juhatuse liige Peter Praet vihjas oma hiljuti esitatud kõnes võimalusele, et hakatakse ostma väiksemaid koguseid, aga programmi kestab kauem.

Eelmise aasta lõpus üllatas EKP turge programmi muutmisega. Kõik eeldasid, et programm jätkub vanas mahus, mis siis oli 80 miljardit eurot kuus ja kestvuseks ehk kuus kuud. Keskpank otsustas vähendata mahtu 60 miljardi euroni ja kestvuseks üheksa kuud. See tekitas turgude väiksema šoki pikema aja jooksul.

USA suurpanga J.P. Morgan usub, et EKP vähendab uuest aastast võlakirjaostude mahu 20 miljardi euroni kuus ning programm kestab järgmise aasta septembrini. Isegi kui aktiivne ostlemine lõpeb, jätkuvad reinvesteerimised, mis tähendab, et rahatrükk eurotsoonis kestab veel kaua.