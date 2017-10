Kuidas saada paremat palka – üks võimalus on teha oma tööd nii hästi kui oskad ja töötada ettevõttes, kus palku igal aastal üle vaadatakse ning mõne protsendi võrra tõstetakse, kirjutab Rae Äripäevas.

Kui selline mõõdukas palgakasv töötajat ei rahulda ning talle tundub, et tööandja ei väärtusta tema panust piisavalt, tuleks leida uus tööandja. Iga 3–5 aasta tagant tööandjat vahetav töötaja teenib 50aastaselt pea 50 protsenti rohkem kui see, kes seda ei tee ning on ennast ühe tööandjaga sidunud.

Selline «riskikäitumine» eeldab selliste oskuste olemasolu, mis on turul kõrges hinnas ning mis võimaldavad oskajal inimesel soovi korral tööandjate vahel liikuda. Kindlasti võib tekkida tagasilööke – näiteks töötajal ei õnnestu varasemast kõrgema palgaga uues kohas alustada, kuid pikas ajaperspektiivis on see kuni praeguse hetkeni end ära tasunud.

