Fotod: Eestis äsja tegevust alustanud Hollandi rõivatootja jättis nüüd mehe riietamata

Varasemalt oma 2010., 2014. ja 2016. aasta meesterõivaste kollektsioonide reklaamikampaaniate tõttu seksisimi ja naiste objektiseerimise süüdistusi saanud Suitsupply on oma esimese naisterõivaste kollektsiooni reklaamides naasnud vana praktika juurde, puhudes sellega taas lõkkele inimkeha objektiseerimise debati, vahendab Huffington Post.

Ainus vahe varasemate palju vastuolu tekitanud kampaaniatega on nüüd selles, et ettevõte ei tee enam reklaami meesterõivastele, vaid oma esimesele naisterõivaste kollektsioonile, mis tegutseb Suistudio nime all ja on mõned kuud vana.

Kui varem kasutas Suitsupply meestepintsakute ja ülikondade reklaamimisel napis rõivais naisi, siis nüüd on nad klassikalisi kostüüme kandvate naiste kõrvale pannud täiesti alasti mehe. 2000. aastate algusest ainult meestele riideid teinud Hollandi ettevõte põhjendab ise seda sammu oma kampaanialoosungiga, milles märgib, et seekord nad mehi ei riieta (not dressing men - ing k).

Kuigi naistele suunatud kostüümid on sotsiaalmeedias juba heakskiidu saanud, kritiseeritakse taaskord ettevõtte reklaamistrateegiat. «Kui rollid oleks vahetunud, siis feministid teeksid juba kisa. See topeltstandard peab lõppema,» märkis üks Instagrami kasutaja, viidates Suitsupply 2016. aasta Boy Toys kampaaniale, mis seda tegi.

Suitsupply 2016. aasta Boy Toys kollektsiooni kampaania pilt. Foto: kuvatõmmis

Küsimusele, kas alasti mehe kasutamine naisterõivaste kollektsiooni reklaamides on ettevõtte katse mahendada kriitikat, mis on tema varasemaid meesterõivaste kampaaniaid saatnud, märkis Suistudio asepresident Kristina Barricelli, et nii see kindlasti ei ole. Pigem näitab see tema sõnul seda, et mõlemad brändid - nii Suitsupply kui Suistudio -, eksisteerivad koos, justnagu mees ja naine.

Samas märkis vaimse tervise eest võitleva organisatsiooni kampaaniakoordinaator Danny Bowman, et vahet ei ole, keda reklaamis objektina kasutatakse - on see naine või mees -, kummalgi juhul ei ole see õige tegu, vaid suur probleem.

«Kellegi kasutamine reklaamis objektina võib õõnestada inimese enesehinnangut ja eneseväärikust,» märkis Bowman. Tema sõnul võib selline kampaaniasõnum saata kogu ühiskonnale negatiivse sõnumi, et inimese kohtlemine objektina on lubatud, kuigi tegelikult ei ole.

Varasemalt juba mõnda aega Lätis ja Leedus tegutsenud Suitsupply avas oma esimese kaupluses Eestis septembri keskel, Rotermanni kvartalis. Ettevõtte asutas 2000. aastal hollandlane Fokke de Jong. Ettevõttel on üle 80 kaupluse, mis asuvad nii Euroopas, Aasias kui Põhja-Ameerikas.