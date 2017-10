Musk tahab asendada Puerto Rico elektrivõrgu Tesla akudega

Musk võttis endale omaselt sõna Twitteris, kus ta pakkus välja, et Tesla võiks hakata Puerto Ricot elektrienergiaga varustama. Lejutaja tõdes, et Tesla on varem varustanud elektriga mitmeid väiksemaid saari ning ta ei näe miks ei võiks seda Puerto Rico puhul teha. Seda muidugi juhul, kui valitsus ja Puerto Rico elanikud sellega nõustuvad.

The Tesla team has done this for many smaller islands around the world, but there is no scalability limit, so it can be done for Puerto Rico too. Such a decision would be in the hands of the PR govt, PUC, any commercial stakeholders and, most importantly, the people of PR.