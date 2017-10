Venemaa pangad sulgevad massiliselt ettevõtjate arveldusarveid

Pangad nõuavad samuti oma klientidelt, et need keelduksid koostööst teatud partneritega ja veenavad kliente vabatahtlikult pangateenustest loobuma.

Sellesisulised arvukad kaebused väikestelt ja keskmistelt ettevõtetelt sundisid ettevõtlusombudsmanit Boris Titovi saatma järelepärimise Venemaa keskpanga juhile Elvira Nabiullinale. Titov nõuab olukorras kiiresti selguse loomist ja ka muutust.

Keskpank kinnitas meediale, et on Titovilt pöördumise saanud, kuid lisas vaid, et tutvub kirjaga.

Eksperdid aga seostavad massilist ettevõtjate pangaarvete sulgemist just keskpanga enda poolt koostatud musta nimekirjaga, mida on juba alates suvest kommertspankadele saadetud. Sellistesse nimekirjadesse sattuvad eraisikud või ettevõtted, kellele pangad on varem mingisugusel põhjusel arveldusarve avamisest või ülekannetest ära öelnud. Sellistes keeldumistest teavitavad pangad Venemaa finantsjärelvalve asutust, kes omakorda edastab informatsiooni keskpangale. Keskpank koondab niimoodi saadud ettevõtted nn musta nimekirja ja saadab omakorda edasi krediidiasutustele.

Selgub, et selline must nimekiri oli esialgu mõeldud vaid informatsiooni kogumiseks. „Eelnevalt oli ilmne, et nimekirja koostamine viib paratamatult tõrjutute hulga suurenemisele,“ rääkis finantsriskide komitee aseesimees Aleksei Timoškin. „Me hoiatasime juba enne selle nimekirja ilmuimist, et paljud võtavad registrit, mis on mõeldud informatiivsena, nagu ettekirjutust ja nii on ka läinud.“

Timoškini sõnul läksid asjad nii, et kui varem kasutasid pangad IT-lahendusi, et välja selgitada ebatavalisi ülekandeid, siis nüüd ei soovi keegi riskida ja ettevõtjate blokeerimine toimub automaatselt.