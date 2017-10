SASi aktsia sajab kolinal

Selle põhjuseks Kauppalehti andmetel SASi rahapuudus: nimelt plaanib ettevõte uut aktsiaemissiooni, mille maht oleks 66 miljonit aktsiat, see on ligi viiendik olemasolevatest aktsiatest. SASi aktsia oli täna pärastlõunaks kukkunud 12,22 protsenti ning kauples 23,7 Rootsi krooni juures, vahendab Äripäev.

SASi üks suuromanikke, Rootsi riik on täiendavat emissiooni küll lubanud, kuid ei plaani ise sellest osa võtta.

«SAS soovib oma finantsseisundit tugevdada ja see on igati positiivne. Rootsi riik ei ole pikaajaline omanik, kuid vastutava omanikuna teeme kõik endast oleneva, et ettevõte uue kapitali saaks,» ütles Rootsi majandusminister Mikael Damberg.

SASi peamised aktsionärid on Rootsi, Norra ja Taani valitsused. Suurim omanik on Rootsi riik, mis omab 17,2 protsenti SASi aktsiatest. Riikide järel on neljas suurim omanik Knut ja Alice Wallenbergi fond, mille osalus on 7,5 protsenti.