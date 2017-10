Tallinna börsi ukse taha jäänud vitamiinimüüja vaidlustab otsuse

«Kuulutame aktsiate pakkumise lõppenuks, rahad tagastatakse ja võtame järgmine aasta uuesti ette,» ütles Meravita kaubamärki kasutava AS Medical Pharmacy Groupi eestvedaja Swen Uusjärv BNS-ile. Uusjärv lisas, et ettevõte börsi otsusega nõus ei ole ning vaidlustab otsuse edasi.

«Prospekti kaitsesime finantsinspektsioonis (FI) ära ja see oli suur töö. Meie jaoks tuli börsi otsus üllatusena,» lisas Uusjärv. Tema sõnul on ettevõte käitunud täpselt nii nagu börs ja finantsinspektsioon nõuab ja samuti kasutanud börsi poolt akrediteeritud advokaadibüroo Soraineni nõu.

Medical Pharmacy Group jätkab Uusjärve sõnul püüdlusi börsil noteerituks saada järgmisel aastal. «Tuleb avada uus dialoog börsiga, et ühele nõule saada selle osas, mida First North börs üldse tähendab,» märkis ta.

Nasdaq Tallinna börsi noteerimis- ja järelevalvekomisjon otsustas neljapäeval peale taotluse arutelu keelduda Meravita kaubamärgi all toidulisandite müüja AS-i Medical Pharmacy Group B-aktsiate kauplemisele võtmisest First North turul.

Noteerimis- ja järelevalvekomisjoni hinnangul ei ole Medical Pharmacy Groupi finantsseisund, majandustegevus, juhtimine ning aktsionäride plaanitav struktuur ja õigused kogumis kohased avalikult kaubeldavale ettevõttele, teatas Nasdaq Tallinn .

Komisjoni hinnangul võivad AS-i Medical Pharmacy Group finantsseisund, juhtimine, reputatsioon ja teised olulised asjaolud kogumis kahjustada nii investorite huve kui ka First Northi ja börsi mainet.

Börsi teatel on oluline meeles pidada, et kauplemisele võtmine on lisaks avaliku kauplemise võimaldamisele börsi kauplemissüsteemis ka sõnumiks nii kodumaistele kui ka rahvusvahelistele investoritele selle kohta, et nimetatud väärtpaberid ja nende emitent vastavad kindlatele kriteeriumitele.

Meravita kaubamärki kasutav toidulisandite müümisega tegelev AS Medical Pharmacy Group alustas juulis ettevõtte aktsiate avaliku esmapakkumist, soovides kaasata 19 protsendi ettevõtte eest 4,1 miljonit eurot.

Eelmisel aastal teenis ettevõte müügitulu 62 600 eurot ning kahjumit 525 200 eurot. Prospektis avaldatud prognoosis kasvab ettevõtte tulu tänavu 395 000 euroni, järgmisel aastal 3,4 miljoni, 2019. aastal 14,3 miljoni ning 2020. aastaks 25,4 miljoni euroni.

Medical Pharmacy Groupi eesmärgiks oli kasutada emissioonist saadavat tulu tootearenduseks 1,3 miljonit, müügiks ja turunduseks 500 000 eurot, tootmislabori uuendamiseks ja tootmisvõimekuse suurendamiseks 700 000 eurot, Läti, Leedu, Poola ja Soome turule laienemiseks 700 000 eurot, kõikide laenude tagasimaksmiseks summas 634 000 eurot ning Kassi 19 asuva kinnistu väljaostuks ja projekteerimiseks 135 000 eurot.

AS Medical Pharmacy Group peamine tegevusala on möödunud aasta majandusaasta aruande alusel personaliseeritud toidulisandite arendamine, tootmine ja müük ning eesmärk on arendada ettevõttest ravimite tootmise ettevõte.