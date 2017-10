Ettevõtjad ümarlaual: majandusbuum kohtub alati kriisiga

«Õnn on see, kui valmisolek kohtub võimalusega,» märkis ümarlaual ettevõtja Jaan Puusaag. Seepärast peab ettevõte olema kogu aeg muutuv, uuriv ja analüüsiv. «Me oleme loobunud numbriliste eesmärkide seadmisest. Me mõtleme sellele, kuidas olla võimalusteks valmis. Kui tuleb majanduskriis, siis kui me numbrilisi tulemusi ei saavuta, ei saa me öelda, et me oleme halvasti toimetanud. Keskkonna mõju on väga suur.»

Advokaat ja ettevõtja Jüri Raidla ütles ütles, et majanduskriisi ja -buumi kohta hinnangu andmiseks pöörduks ta Eesti folkloori poole. «Minu meelest seda, mida ajakirjanikud, poliitikud, arvamusliidrid analüütikud loitsuvad, täpselt nii juhtub. Sest turg ei ole ainult majandusturg, ta on ka psühholoogiline turg,» lisas ta.

Pakirobotite tootja Cleveroni juht Arno Kütt lisas, et nende ettevõtte ja kogu majanduse edukus sõltub sellest, kas ja kuidas suudavad nad lahendada inimeste elus olevaid probleeme. «Ainuke taastumatu ressurss inimese elus on aeg,» märkis Kütt. «Põhiline probleem on see, et inimestel ei ole aega oluliste asjade jaoks. 10 aastat tagasi me olime internetikaupmehed. Siis me ei teadnud tehnoloogiast midagi. Probleemi lahendamine, pakiautomaatide loomine, on teinud meid edukaks.»

EY Eesti andis täna avalöögi EY Eesti Aasta Ettevõtja 2018 konkursile. E-Eesti Esitluskeskuses toimunud ümaralaual rääkisid ettevõtlusest ja ettevõtjaks olemisest mitmed varasemad EY Eesti Aasta Ettevõtjad Ruth Oltjer (Chemi-Pharm), Jüri Raidla (Ellex Raidla), Jaan Puusaag (Krimelte), Indrek Sepp (Pristis), Peep Kuld ja Arno Kütt (Cleveron/ON24).

Diskussiooni juhatas EY Eesti partner Ranno Tingas. Ärikonsultatsiooni- ja audiitorfirma EY annab EY Eesti Aasta Ettevõtja auhinda välja alates 2008. aastast.