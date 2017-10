Otse: Garage48 räägib öko-innovatsioonist

Sel nädalavahetusel toimub Tallinnas Spring HUB-s Garage48 arendusnädalavahetus, kuhu on kokku kogunenud vägagi rahvusvahelise seltskond, alates Kõrgõštanist ja Gruusiast kuni Brasiiliani.

Hackathonil on oma säästva tuleviku ja arengu projekte arendamas üle 100 osaleja erinevate rollide esindajaid: arendajad, disainerid, turundajad, projektijuhid, visionäärid, kuid ka keskkonna- ja ringmajanduse spetsialistid, kes kõik soovivad innoveerida tänapäeva lineaarset majandusmudelit ringmajaduse printsiipe kohandades.

Postimees teeb ürituselt pühapäeval, 8. oktoobril kell 17:30 veebi otseülekande, kus saab näha, millised projektid osutuvad parimate hulka.

Garage48 Circular Economy 2017 on klassikaline 48-tunnine ideest-prototüübini üritus, milllele seekordse programmi raames eelnes ka mitmeid eelüritusi nii start-up kogukonnale kui ka avalikule sektorile - et avardada ringmajanduse mõistet ja tuua see hackathoni osalejatele lähemale .

Üritus on korraldatud koostöös Eesti Keskkonnaministeeriumiga, üritust rahastavad Keskkonninvesteeringute Keskus ja Euroopa Regionaalarengu Fond.